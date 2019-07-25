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25.07.19 15:08

На зустрічі Зеленського з майбутніми нардепами від "Слуги народу" не обговорювалися кадрові питання: наступного тижня будуть, - Ткаченко

Президент України Володимир Зеленський і майбутні народні депутати від партії "Слуга народу" на зустрічі в четвер не порушували кадрові питання, але можуть обговорити їх наступного тижня.

На зустрічі Зеленського з майбутніми нардепами від "Слуги народу" не обговорювалися кадрові питання: наступного тижня будуть, - Ткаченко

"Жодних кадрових питань не обговорювали. Ми розуміємо, на сьогодні цих рішень немає. Вони мають бути ухвалені найближчими тижнями. Про це розмов взагалі не було", - сказав кандидат у нардепи за списком "Слуги народу" Данило Гетманцев "Інтерфакс-Україна" після зустрічі в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Інший кандидат у народні депутати - гендиректор "1+1 Media" Олександр Ткаченко також зазначив, що кадрові питання на зустрічі не порушувалися.

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"Не обговорювали. Наступного тижня обговорюватимуть", - сказав він.

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