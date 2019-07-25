На зустрічі Зеленського з майбутніми нардепами від "Слуги народу" не обговорювалися кадрові питання: наступного тижня будуть, - Ткаченко

"Жодних кадрових питань не обговорювали. Ми розуміємо, на сьогодні цих рішень немає. Вони мають бути ухвалені найближчими тижнями. Про це розмов взагалі не було", - сказав кандидат у нардепи за списком "Слуги народу" Данило Гетманцев "Інтерфакс-Україна" після зустрічі в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Інший кандидат у народні депутати - гендиректор "1+1 Media" Олександр Ткаченко також зазначив, що кадрові питання на зустрічі не порушувалися.
"Не обговорювали. Наступного тижня обговорюватимуть", - сказав він.