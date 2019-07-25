Російській телеведучій Дані Борисовій заборонено в'їзд в Україну, - СБУ

Про це повідомляє Детектор медіа з посиланням на пресслужбу відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні запитуваній вами особі (Дані Борисовій. - Ред.) заборонений в'їзд в Україну терміном на три роки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська телеведуча Дана Борисова, яка відвідувала окупований Крим і називала його російським, приїхала до Києва. ФОТО

У спецслужбі пояснили, що ухвалюють рішення про заборону в'їзду іноземцям до країни "в інтересах гарантування національної безпеки". Однак, коли саме Борисовій заборонили в'їзд - не уточнили.

15 липня телеведуча повідомляла, що приїжджала до Києва, хоча у 2017-му була в окупованому РФ Криму.