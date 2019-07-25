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25.07.19 15:29

РФ готова відновити діалог з Верховною Радою, - спікер Ради Федерації РФ Матвієнко

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко вважає, що після дострокових виборів до Верховної Ради можна розраховувати на відновлення міжпарламентського діалогу з тих питань, де можна сформувати позитивний порядок денний.

РФ готова відновити діалог з Верховною Радою, - спікер Ради Федерації РФ Матвієнко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"З парламентом, якому надав довіру народ, ми готові вести діалог. І ми розраховуємо, що такий діалог зараз можливий, принаймні, з тих питань, де ми можемо сформувати позитивний порядок денний", - сказала Матвієнко на пресконференції про підсумки весняної сесії Ради Федерації.

Матвієнко додала, що дострокові вибори до Верховної Ради не можна назвати такими, що цілком відповідають міжнародним демократичним нормам, оскільки "київська влада так і не зважилася включити Луганськ і Донецьк" та "позбавила мільйони виборців права брати участь у виборчій кампанії".

Нагадаємо, в неділю, 21 липня, в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.

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