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25.07.19 16:00

В Україні діє 41 кардіоцентр: де вони працюють, смертність від інфарктів знизилася на 20%, - Супрун

В Україні вже працює 41 кардіоцентр, де можна отримати екстрене стентування у разі інфаркту міокарда. Загалом кардіоцентрів у країні 73, в інших тривають роботи з облаштування.

В Україні діє 41 кардіоцентр: де вони працюють, смертність від інфарктів знизилася на 20%, - Супрун

Про це на брифінгу сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"41 кардіоцентр вже є в експлуатації, вони вже надають допомогу, загалом є 73 центри, інші вже закупили ангіографи, але ще повністю не зробили ремонти", - сказала Супрун.

Вона зазначила, що запуск кардіоцентрів, тобто завершення встановлення устаткування і ремонт приміщень, - відповідальність місцевої влади.

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"Там, де працюють кардіоцентри, смертність від інфарктів знизилася на 20%, це суттєва зміна. Нам потрібно, щоб запрацювали всі 73 кардіоцентри", - підкреслила Супрун.

Вона нагадала, що уряд впроваджував програму зі створення кардіоцентрів на умові співфінансування з регіонами. Також через міжнародні організації закуплено 25 тисяч стентів для ургентного стентування.

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