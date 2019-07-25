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25.07.19 16:42

Спонсор терористів, колишній глава "Партії регіонів" Єфремов прибув до Києва

Колишній народний депутат Олександр Єфремов, якого звинувачують у державній зраді, прибув до Києва. Йому наділи електронний браслет.

Спонсор терористів, колишній глава "Партії регіонів" Єфремов прибув до Києва

Про це повідомив адвокат Єфремова Євген Солодко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

"Він у Києві, браслет надітий", - сказав адвокат.

Напередодні Єфремова випустили з СІЗО в Старобільську, де він провів три роки.

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Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримували в СІЗО в Старобільську.

Нагадаємо, 22 липня Апеляційний суд Києва після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт.

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