Спонсор терористів, колишній глава "Партії регіонів" Єфремов прибув до Києва

Про це повідомив адвокат Єфремова Євген Солодко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

"Він у Києві, браслет надітий", - сказав адвокат.

Напередодні Єфремова випустили з СІЗО в Старобільську, де він провів три роки.

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Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримували в СІЗО в Старобільську.

Нагадаємо, 22 липня Апеляційний суд Києва після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт.