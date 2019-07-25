Допит Порошенка в ДБР розпочався і триватиме не менше години, - прессекретар Бюро

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила прессекретар ГБР Анжеліка Іванова.

"Допит Порошенка вже почався", - сказала вона журналістам у четвер у Києві.

Іванова продемонструвала документ з проханням про перенесення допиту, зазначивши, що заяви ДБР не були голослівними.

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"Це документ, щоб не бути голослівними, щодо того, що було прохання про перенесення. Ми вирішили показати заяву адвокатів, що вони просять перенести допит на дві-три тижні. Але в зв'язку з тим, що повістка на сьогодні була, то ми, власне, і почали зараз допит", - зазначила прессекретар Бюро.

Відповідаючи на запитання, скільки орієнтовно може тривати допит, Іванова сказала, що це не менше години.

Нагадаємо, раніше експрезидент Петро Порошенко приїхав до Державного бюро розслідувань, де 25 липня має відбутися його допит.