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25.07.19 19:30

До українських політв'язнів Бекірова, Балуха та Гриба допустять незалежних лікарів, - Денісова

До незаконно засуджених у Росії громадян України Едема Бекірова, Володимира Балуха та Павла Гриба допустять незалежних лікарів, які зроблять медичні висновки щодо їхнього стану здоров'я.

До українських політв'язнів Бекірова, Балуха та Гриба допустять незалежних лікарів, - Денісова

Про це на пресконференції повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона нагадала, що минулого тижня на зустрічі з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою омбудсмени обмінялись списками громадян, які утримуються на територіях обох держав, і домовились про надання гуманітарної та медичної допомоги, якщо така потрібна.

"Окремо, ми, безумовно, розглядали кейс Едема Бекірова - про те, що він все ж таки не може утримуватись в умовах слідчого ізолятора, тому що всі медичні показники говорять про те, що його треба відпустити додому хоча б на період досудового слідства", - розповіла вона.

За словами Денісової, вони з Москальковою домовились так: рідні Бекірова надають незалежного лікаря з російською ліцензією, який зробить медичний висновок щодо стану активіста.

"Тому зараз підбирається цей лікар. І ми будемо сприяти, щоб так і відбулося. Я особисто звернулась до пані Москалькової, щоб все ж таки його не доставляли на засідання до Красноперекопська (розгляд справи Бекірова перенесли до Красноперекопська, що більш ніж 120 км від Сімферополя, де його утримують, - ред.), тому що він просто не витримає цього... Тому ми зараз на постійному контакті", - підкреслила вона.

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Омбудсмен також зазначила, що обговорили з російською колегою і справу Балуха, де вже визначені лікарі, яких допустять до нього для медичних висновків.

"Якщо будуть такі висновки лікарів, що у нього є захворювання, які унеможливлюють утримання... Ми будемо, безумовно, клопотати, щоб змінили запобіжний захід", - наголосила Денісова. Вона також зазначила, що за результатом їхньої з Москальковою домовленості до Гриба мають допустити незалежних лікарів, тому що існують протиріччя у висновках українських та російських медиків, які його обстежували. Гриба також має відвідати лікар, який матиме російську ліцензію, але неважливо, яке в нього буде громадянство.

"Безумовно, є й питання (Євгена, - ред.) Панова. Москалькова обіцяла скайп-конференцію провести, щоб він повідомив, який в нього стан здоров'я, щоб ми могли побачити, що дійсно - все гаразд, і допомога була надана, як про це говорить російська сторона. І щодо (Володимира, - ред.) Дудки, який не може отримати медичне заключення - зараз ми теж робимо все, щоб отримати всі медичні документи, щоб знати, як далі рухатися і яку допомогу йому надати", - наголосила вона.

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