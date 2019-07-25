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25.07.19 17:43

Новопризначена заступниця голови СЗР Сляднєва очолювала робочу групу з розробки нового закону "Про розвідку"

Президент України Володимир Зеленський призначив нову заступницю голови Служби зовнішньої розвідки. Що відомо про Катерину Сляднєву та її розслідування.

Новопризначена заступниця голови СЗР Сляднєва очолювала робочу групу з розробки нового закону "Про розвідку"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факты.

Вона стала першою жінкою в Україні, яка обійняла керівну посаду розвідувального органу. У Службі зовнішньої розвідки зазначили, що Сляднєва - професійний юрист, працювала в органах прокуратури, останні півтора роки в службі відповідала за правове забезпечення її діяльності.

"Функціональні обов'язки Катерини Сляднєвої будуть пов'язані з підтриманням зв'язків з органами влади, юридичним і фінансовим супроводом діяльності СЗРУ, питаннями соціального захисту співробітників розвідки", - зазначили в Службі зовнішньої розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником глави Служби зовнішньої розвідки України, - Указ

Сляднєва очолювала робочу групу з розробки проекту нового закону "Про розвідку", який покликаний усунути недоліки, розмежувати повноваження й обов'язки розвідорганів держави, а також створити законодавчу основу практичної взаємодії зі службами країн НАТО і ЄС.

Також відомо, що Сляднєва займалася в 2012 році розслідуванням масової загибелі бджіл у Запорізькій області. Раніше вона була заступницею начальника управління наглядом у кримінальних справах прокуратури Києва. Катерина Сляднєва навчалася у Львівському університеті бізнесу та права за спеціальністю судоустрою, прокуратури і адвокатури.

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