Новопризначена заступниця голови СЗР Сляднєва очолювала робочу групу з розробки нового закону "Про розвідку"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факты.

Вона стала першою жінкою в Україні, яка обійняла керівну посаду розвідувального органу. У Службі зовнішньої розвідки зазначили, що Сляднєва - професійний юрист, працювала в органах прокуратури, останні півтора роки в службі відповідала за правове забезпечення її діяльності.

"Функціональні обов'язки Катерини Сляднєвої будуть пов'язані з підтриманням зв'язків з органами влади, юридичним і фінансовим супроводом діяльності СЗРУ, питаннями соціального захисту співробітників розвідки", - зазначили в Службі зовнішньої розвідки.

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Сляднєва очолювала робочу групу з розробки проекту нового закону "Про розвідку", який покликаний усунути недоліки, розмежувати повноваження й обов'язки розвідорганів держави, а також створити законодавчу основу практичної взаємодії зі службами країн НАТО і ЄС.

Також відомо, що Сляднєва займалася в 2012 році розслідуванням масової загибелі бджіл у Запорізькій області. Раніше вона була заступницею начальника управління наглядом у кримінальних справах прокуратури Києва. Катерина Сляднєва навчалася у Львівському університеті бізнесу та права за спеціальністю судоустрою, прокуратури і адвокатури.