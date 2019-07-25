В екстреній медичній допомозі впровадять нову диспетчерську систему: гроші виділеніо регіонам, вже проводять тендери, - Супрун

Про це на брифінгу сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз у пілотному проєкті зі зміни систем надання екстреної допомоги є фінансування, щоб усі регіони до кінця року закупили і впровадили нову диспетчерську систему, щоб це базувалося на електронній і GPS-системі. Гроші вже виділені регіонам, там уже проводять тендери. Є три диспетчерські системи, які можна закуповувати, вони вже працюють в Україні", - сказала Супрун.

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Вона нагадала, що в 2019 році розпочався пілотний проєкт зі зміни системи надання екстреної медичної допомоги, який триває в п'яти регіонах та м. Києві. За її словами, створено центральну базу даних викликів від диспетчерських систем, проведено навчання нових спеціалістів-парамедиків, а також навчання водіїв машин екстреної допомоги — екстрених медичних техніків, які також можуть надавати медичну допомогу, опубліковані нові протоколи надання екстреної медичної допомоги.

Супрун повідомила, що з наступного року проєкт зі зміни системи надання екстреної меддопомоги пошириться ще на 6 регіонів, через три роки за новими правилами екстрена допомога працюватиме по всій країні.