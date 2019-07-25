"Здаватися не буду", - Кличко про наміри Зеленського його звільнити

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку Кличко висловив у студії Радіо Свобода.

Він також розкритикував намір партії "Слуга народу" розділити повноваження мера і голови Київської міської державної адміністрації.

"Вплив президента та уряду на місцеве самоврядування прямо суперечить Європейські Хартії, такого розділу повноважень. Якщо мера обирають, і він не має ніяких повноважень, щоб реалізувати очікування мешканців, які довіряють йому реалізувати ці повноваження, немає в жодному європейському місті, в жодній європейські чи сучасній країні", – сказав Кличко.

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Столичний міський голова розповів, як діятиме в разі, якщо його позбавлять посади голови КМДА.

"В жодному разі я здаватися не буду, я буду робити все для того, щоб відстояти місцеве самоврядування. І це питання не моє, це питання взагалі принципів які повинні бути в нашому місті, щоб кияни мали можливість керувати містом. Через вибори, які доручають, обираючи Київську міську раду, і мера столиці. Я переконаний, що іншого шляху немає. Також ми будемо звертатися і в юридичній площині, це питання вирішувати. І буду звертатися до громадськості, будемо робити всі кроки для того, щоб цього не сталося", – каже він.

За словами Кличка, намір партії "Слуга народу" розділити повноваження мера та голови столичної міської державної адміністрації "попахує авторитаризмом".

"Громада формує бюджет, громада має виклики, громада має землю, майно, вона обирає менеджера, який повинен цим розпоряджатися і звітувати перед громадою. А якщо цього не потрібно, для чого тоді мерські вибори взагалі робити? Давайте мера скасуємо взагалі і будемо призначати людину зверху, яка й буде керувати, як буде подобатися президентові", – коментує політик.

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На питання, чи можливо, що Київська міська рада своїм рішенням розширить повноваження голови КМДА, Кличко відповів, що "не виключає" і "працює" над цим.