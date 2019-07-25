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25.07.19 18:18

Порошенко отримав повістку на наступні допити, - Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що заплановані ще допити п'ятого президента України Петра Порошенка і він вже отримав відповідну повістку.

Порошенко отримав повістку на наступні допити, - Труба

Про це Труба написав у своєму Telegram-каналі в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Отже, перший допит відбувся. На черзі - інші, повістку Петро Порошенко вже отримав", - написав Труба.

Він висловив задоволення тим, що, попри постійні зміни рішень представників п'ятого президента, Порошенко "в останній момент все-таки знайшов можливість і прийшов на допит".

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"Конструктивна співпраця всіх учасників провадження дозволить знизити політичний градус і працювати виключно в правовій площині", - упевнений Труба.

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