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25.07.19 18:32

Припускаємо, що матеріали з ДБР потрапляють у РФ, - Порошенко після допиту в Держбюро

Лідер партії "Європейська Солідарність", експрезидент України Петро Порошенко стурбований тим, що в Державному бюро розслідувань (ДБР) відбувається витік матеріалів, і не виключає, що ці дані потрапляють у РФ.

Припускаємо, що матеріали з ДБР потрапляють у РФ, - Порошенко після допиту в Держбюро

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив сьогодні після допиту в ДБР.

"Ми занепокоєні тим, що відбувається постійний витік кожного матеріалу, який отримує Державне бюро розслідувань, на адресу пана Портнова (колишній заступник глави Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов. – ред.) і не лише. І ми не виключаємо, що подібні матеріали виходять за межі України, у бік Російської Федерації", - сказав Порошенко журналістам після допиту в Держбюро розслідувань у четвер.

За його словами, у зв'язку з ситуацією, що склалася, його команда звернеться до ДБР.

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"Якщо Державне бюро розслідувань упереджено ставиться і не порушуватиме справи проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми шукатимемо правди для захисту України. Не йдеться про захист Порошенка, йдеться про захист України в суді", - наголосив Порошенко.

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