Завершено будівництво 38 казарм поліпшеного планування для 5 тис. контрактників, - Міноборони

Про це сьогодні, 25 липня, повідомив заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ полковник Олександр Чергінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"На сьогодні завершено будівництво 38-ми казарм поліпшеного планування, що забезпечило проживання близько п’яти тисяч контрактників. До кінця серпня поточного року сплановано завершити роботи ще на 47-ми казармах поліпшеного планування для розміщення близько шести тисяч військовослужбовців за контрактом", - зазначив офіцер.
За словами заступника начальника ГоловКЕУ, на даний час продовжується щоденна робота щодо виконання Плану будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів на 2019 рік.
У поточному році планується завершити заходи з будівництва та відновлення ще на 547 об’єктах із 779, — повідомив полковник Олександр Чергінець.