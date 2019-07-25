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25.07.19 18:54

МВФ пришле в Україну місію, щойно новий уряд визначиться з пріоритетами

Позиція Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо переговорів з Україною про відновлення фінансування залишається колишньою: Фонд очікує формування нового уряду і пріоритетів його політики.

МВФ пришле в Україну місію, щойно новий уряд визначиться з пріоритетами

Про це представник Фонду Джеррі Райс заявив на брифінгу у Вашингтоні в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Команда готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, як тільки новий уряд буде здатний визначитися з пріоритетами своєї політики", - сказав Райс.

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Нагадаємо, раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця 2019 року.

В межах затвердженої програми країна мала отримати другий транш у травні, але після рішення про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів місія МВФ пообіцяла повернутися до обговорення цього питання після формування нового уряду.

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