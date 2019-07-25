Ветерану-добровольцю Цимбалюку оголосили про підозру за "напад" на "журналіста" сайту "Страна.юа" після фрази "Іди на х#й, бандера"

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав ветеран і адвокат Масі Найєм.

Він зазначив: "Сьогодні Олексію Цимбалюку (ієродиякону Аристарху) вручили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 345-1 КК України (Погроза або насильство щодо журналіста).

Олексій Цимбалюк брав участь у спецоперації СБУ "Вбивство Аркадія Бабченка". Він добре відомий у колах добровольців та активістів: був ієродияконом в УПЦ МП, де отримав ім'я Аристарха, потім перейшов до УПЦ КП, згодом став монахом-відлюдником у Закарпатському скиті, звідки пішов волонтером на війну - служив у волонтерському медбатальйоні "Госпітальєри".

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Підозру вручили за перепалку з особою, яка тепер називає себе журналістом "Страна.юа" Владиславом Бовтруком, під час акції на Майдані Незалежності проти реєстрації кандидатами в народні депутати Андрія Клюєва та Анатолія Шарія 02 липня цього року.

До слова, Владислав Бовтрук сам же й розпочав спір, крикнувши Олексію у відповідь на його прохання не провокувати, "Иди на*уй, бандера".

Олексій Цимбалюк прийшов сам до відділку Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві по вулиці Прорізній, 12б. І це попри те, що навіть у підозрі вказана інша адреса реєстрації.

Також у відділку поліції Олексієм було заявлено про те, що в діях Владислава Бовтрука він вбачає образу його (Олексія) національної честі та гідності, поєднані з погрозами".

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