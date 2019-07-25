Інцидентом із Порошенком біля ДБР займеться Нацполіція, Бюро готове надати відео

"Ми дізналися, що тут були сутички. Тут були представники Нацполіції, це їхня підслідність, тому вони будуть займатися з'ясуванням обставин цієї події", - сказала прессекретар ДБР Анжеліка Іванова журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона додала, що якщо представники Нацполіції звернуться в ДБР, то Бюро співпрацюватиме і надасть матеріали, зокрема, відео.

Як повідомлялося, четверо невідомих чоловіків намагалися напасти на Порошенка, коли той вийшов після допиту в ДБР, потім вони зникли. Чоловіки намагалися підбігти до машини Порошенка, його охоронець відбив нападника парасолькою, а той у відповідь розпорошив сльозогінний газ.

Після цього в інцидент втрутилася поліція, і зловмисники зникли.

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Порошенко встиг сісти в автомобіль і не постраждав внаслідок інциденту.