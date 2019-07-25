Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.07.19 19:49

Інцидентом із Порошенком біля ДБР займеться Нацполіція, Бюро готове надати відео

З'ясуванням обставин інциденту, що стався неподалік Державного бюро розслідувань (ДБР) після допиту експрезидента України Петра Порошенка, буде займатися Національна поліція, Держбюро готове співпрацювати з цього питання.

Інцидентом із Порошенком біля ДБР займеться Нацполіція, Бюро готове надати відео

"Ми дізналися, що тут були сутички. Тут були представники Нацполіції, це їхня підслідність, тому вони будуть займатися з'ясуванням обставин цієї події", - сказала прессекретар ДБР Анжеліка Іванова журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона додала, що якщо представники Нацполіції звернуться в ДБР, то Бюро співпрацюватиме і надасть матеріали, зокрема, відео.

Як повідомлялося, четверо невідомих чоловіків намагалися напасти на Порошенка, коли той вийшов після допиту в ДБР, потім вони зникли. Чоловіки намагалися підбігти до машини Порошенка, його охоронець відбив нападника парасолькою, а той у відповідь розпорошив сльозогінний газ.

Після цього в інцидент втрутилася поліція, і зловмисники зникли.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тітушки напали на автомобіль Порошенка", - нардеп Ар'єв. ВIДЕО

Порошенко встиг сісти в автомобіль і не постраждав внаслідок інциденту.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100