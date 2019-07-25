Розграбування храму ПЦУ в Сімферополі - це святотатство, - Епіфаній

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"24 липня 2019 р., якраз в день пам‘яті святої рівноапостольної княгині Ольги, стало відомо, що майно кафедрального собору в Сімферополі після "рішення суду" було поламано і розграбовано. За словами архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента, окупаційне "Міністерство майнових і земельних відносин Криму" почало "внутрішній ремонт" приміщень собору. У зв’язку з цим майно, яке перебувало в опечатаних приміщеннях собору, архієпископ Клімент виявив поламаним або зниклим. Частина речей є викинутим на звалище біля храму, інші - просто відсутні. Висловлюю своє глибоке обурення цим черговим фактом насильства російської окупаційної влади проти нашої релігійної громади в Криму", - написав Епіфаній.

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Він назвав подію наступом на свободу віросповідання з боку російської окупаційної влади в Криму і зазначив, що та протягом останніх п'яти років систематично знищує українські православні громади на півострові і "з особливою підступністю ... бореться проти центру Кримської єпархії Православної Церкви України - кафедрального храму святих Володимира і Ольги у Сімферополі".

"Нагадую тим, хто безпосередньо причетний до насильницьких дій проти храму: ви чините не лише злочин за людським законом, але і вандалізм проти дому Господнього та святотатство, які є важкими гріхами перед Богом. Особливо цинічним є вчинення таких злочинів перед престольним святом кафедрального собору та днем Хрещення Київської Руси-України, події якого, як відомо, історично пов‘язані з землею Криму", - підкреслив митрополит.

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У зв'язку з цим Епіфаній закликав українську і міжнародну громадськість вимагати від Росії припинити порушення прав української православної громади Криму, а винних - притягати до відповідальності, включно з посиленням міжнародних санкцій проти конкретних осіб та Російської Федерації, як держави, що порушує одне з основоположних прав людини".





Нагадаємо, 24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбовано і розламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.