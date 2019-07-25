"Багато спокус", - на зустріч Зеленського з обраними депутатами від "Слуги народу" глава СБУ Баканов приніс теки з біографічними довідками на нардепів

За словами гендиректора телеканалу Ігоря Коломойського "1+1" Олександра Ткаченка, включеного до виборчого списку "Слуги народу" під №9, в папках - біографічні довідки про майбутніх членів фракції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"У папочках були біографії кандидатів. Просто спокус дуже багато", – пояснив він.

Його слова підтвердив і інший учасник зустрічі з президентом – адвокат і 48-й номер у списку "Слуги народу" Олександр Качура. Він додав, що на зустрічі з президентом їм нагадали про рівність усіх перед законом.

"Нас було попереджено, що відповідальність буде незалежно від партійної належності – закон один для всіх", – зазначив він.

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За словами представника президента в Кабміні Андрія Геруса, "президент сказав, що треба швидко проводити реформи в інтересах усього суспільства, щоб реформи могли швидко змінити країну і кожен міг це відчути, щоб через рік мали іншу країну".

Зустріч Зеленського з майбутніми членами пропрезидентської фракції відбулася в Офісі президента. Вона була призначена на 12.00, четверга, 25 липня, але її учасники почали збиратися на Банковій за три години до початку.

Крім уже згаданих, біля ОП були помічені голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, Ірина Венедиктова (№3 у партійному списку), телеведучі Олександр Скічко, який виграв вибори в окрузі №197 у Черкаській області, і Олександр Дубінський, який "взяв" мажоритарку в окрузі №94 на Київщині, переможець виборів у столичному окрузі №212 Сергій Швець. На Банкову також приходили Дмитро Нальотов, мажоритарник з 144-го округу на Полтавщині, і адвокат Сергій Кальченко (№24 в списку), який домігся скасування заборони на в'їзд в Україну російському акторові Федору Добронравову.

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За даними "Української правди", на зустрічі з майбутніми депутатами присутні також глава ОП Андрій Богдан, який супроводжує Зеленського майже завжди і скрізь, і перший помічник президента Сергій Шефір. Зустріч була ознайомчою і тривала близько години. За словами співрозмовника видання, Зеленський заявив, що він за допомогою фракції має намір "міняти країну".

"Якщо у когось інша мета - можете скласти мандат, щоб ми потім вас же не виганяли", - процитував він главу держави. Крім того, президент закликав майбутніх депутатів "не йти ні на які компроміси" і "залишатися людьми".

Як повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна", кадрові питання на зустрічі Зеленського з майбутніми парламентарями не обговорювалися.

"Не обговорювали. Наступного тижня обговорюватимуть", - повідомив журналістам Олександр Ткаченко.

Цю інформацію також підтвердив Данило Гетманцев (№20 в списку "Слуги народу").

"Ми розуміємо, сьогодні цих (кадрових, - Ред.) Рішень немає. Їх повинні прийняти протягом найближчих тижнів", - пояснив він.