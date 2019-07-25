Шестеро кандидатів від "Слуги народу" не змогли потрапити в Раду через "клонів", - ОПОРА

На цих виборах технологія двійників використовувалася в двох основних формах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу "ОПОРА".

Перша, більш традиційна, полягала у реєстрації в одномандатних округах кандидатів з однаковими прізвищами та іменами, й навіть інколи по батькові. Цього разу вона була менш популярною, ніж на парламентських виборах 2012 року і, за великим рахунком, не спрацювала. Винятком можна вважати округ №106 у Луганській області, де самовисуванець Юрій Фурман програв кандидату від "Слуги народу" Олексію Кузнєцову з різницею в 1 002 голоси. При цьому його однофамілець Андрій Фурман отримав 1 622 голоси на свою підтримку.

Друга технологія "клонування" - підробка приналежності до політичної партії. Кандидати-самовисуванці вказували в біографії приналежність до організацій, назви яких дублювали назви політичних партій. Таких клонів, за підрахунками "ОПОРИ", на виборах більш як 90 (в 55 одномандатних округах).

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Ця технологія вплинула на результати виборів у 7 одномандатних округах. В одномандатних виборчих округах №37, 64, 78, 119, 146, 198, 210 її наслідки вимагають уважного вивчення і оцінки з боку правоохоронних органів, вважають в "ОПОРІ".

Національна поліція України порушила 34 справи про незаконне використання брендів партій за статтею 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права).