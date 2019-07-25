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25.07.19 22:58

Очікую від нового парламенту посилення незалежності антикорупційних органів, - Холодницький

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький очікує, що Верховна Рада 9-го скликання надасть Національному антикорупційному бюро України повноваження здійснювати автономну прослушку, скасує поправку народного депутата Андрія Лозового та ухвалить інші рішення, які посилюють незалежність антикорупційних органів.

Очікую від нового парламенту посилення незалежності антикорупційних органів, - Холодницький

"Я очікую від нового парламенту, від зміни влади те, що ми не змогли реалізувати у Верховній Раді попереднього скликання. Це і посилення незалежності антикорупційних органів, це автономна прослушка для Антикорупційного бюро, незалежно від Служби безпеки України. Це законопроект, який був у попередній Верховній Раді під №7271 про кількість антикорпуційних прокурорів, збільшити його там, де це необхідно", - сказав Холодницький в ефірі "Прямого" каналу в четвер увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що новообраний парламент внесе зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які скасують поправку Лозового.

Глава САП підкреслив, що багато законопроектів, які необхідні в діяльності правоохоронних органів, в Раді 8-го скликання не були реалізовані.

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"Роботи у цього парламенту буде багато", - резюмував Холодницький.

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