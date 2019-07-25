Очікую від нового парламенту посилення незалежності антикорупційних органів, - Холодницький

"Я очікую від нового парламенту, від зміни влади те, що ми не змогли реалізувати у Верховній Раді попереднього скликання. Це і посилення незалежності антикорупційних органів, це автономна прослушка для Антикорупційного бюро, незалежно від Служби безпеки України. Це законопроект, який був у попередній Верховній Раді під №7271 про кількість антикорпуційних прокурорів, збільшити його там, де це необхідно", - сказав Холодницький в ефірі "Прямого" каналу в четвер увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що новообраний парламент внесе зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які скасують поправку Лозового.

Глава САП підкреслив, що багато законопроектів, які необхідні в діяльності правоохоронних органів, в Раді 8-го скликання не були реалізовані.

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"Роботи у цього парламенту буде багато", - резюмував Холодницький.