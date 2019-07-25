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25.07.19 23:09

У 2018 році в Польщі зареєстровано рекордну кількість польсько-українських шлюбів

Минулого року в Польщі зареєстрували 1 338 польсько-українських шлюбів. 80 відсотків з них - це союз поляка з українкою.

У 2018 році в Польщі зареєстровано рекордну кількість польсько-українських шлюбів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Згідно із даними Головного статистичного управління, у 2011 році кількість шлюбів поляків з українками становила 298, у 2016 році – у понад двічі більше – 782, а у 2018 році кількість сімейних союзів стала рекордною – 1338.

Пояснення цьому дуже просте. Щораз більше українців приїжджає до Польщі, аби залишитися тут і створити сім’ю. У Польщі нині працює, за даними Національного банку Польщі, приблизно 1,2 млн громадян України.

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Крім того, у Польщі навчається дедалі більше студентів з-за східного кордону. За даними Інституту громадських справ, у 2013-14 навчальному році у польських вишах було 9747 українських студентів. За три роки, у 2016 році, їх було вже 35584.

Також збільшується число народжених у Польщі українками дітей – у 2018 році на світ з’явилося понад 2,1 тис. малюків.

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