Чиновника Державної виконавчої служби затримано в Одесі на хабарі 1,5 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області

Керівник райвідділу Державної виконавчої служби вимагав та отримав від громадянина 1500 доларів хабара. За цю суму держвиконавець обіцяв за судовим рішенням стягнути кошти з боржника на користь заявника.

Чиновника ДВС затримали на одержанні хабара біля автовокзалу в Одесі.

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Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст.368 КК України).