Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.07.19 23:38

Чиновника Державної виконавчої служби затримано в Одесі на хабарі 1,5 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

В Одесі під час одержання хабара затримано керівника районного відділу державної виконавчої служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області

Чиновника Державної виконавчої служби затримано в Одесі на хабарі 1,5 тис. дол., - прокуратура 01

Керівник райвідділу Державної виконавчої служби вимагав та отримав від громадянина 1500 доларів хабара. За цю суму держвиконавець обіцяв за судовим рішенням стягнути кошти з боржника на користь заявника.

Чиновника ДВС затримали на одержанні хабара біля автовокзалу в Одесі.

Читайте також: Затриманому ексначальнику одеської поліції Головіну повідомили про підозру

Чиновника Державної виконавчої служби затримано в Одесі на хабарі 1,5 тис. дол., - прокуратура 02

Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст.368 КК України).

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100