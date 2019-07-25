Сподіваюся, затримання російського танкера не вплине на переговори про звільнення українських моряків, - Полозов

Про це Полозов розповів в інтерв'ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Адвоката запитали, чи вплине затримання російського танкера на переговори про звільнення українських моряків, і він відповів: "Сподіваюся, що ні".

"Адже звільнення українців - вимога Міжнародного трибуналу з морських справ, і виконання цього рішення залишається важливим для Росії. Я бачив заяви МЗС РФ про те, що воно стурбоване можливим арештом екіпажу танкера, але наскільки я розумію з повідомлень, нікого не заарештували", - зазначив Полозов.

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Він висловив надію, що Україна не буде порушувати міжнародне законодавство, як це зробила Росія в справі українських моряків.

Полозов додав, що прохання українського омбудсмена Людмили Денісової про звільнення полонених моряків під її поручительство ще не доведено безпосередньо до слідчого, який веде цю справу.

"Я думаю, це перш за все питання документообігу, але завжди є обставини, які можуть впливати на уповільнення або прискорення цього процесу. Згідно із законом, слідчий повинен ухвалити рішення протягом трьох днів після того, як надійшло до нього клопотання, але цей термін ще не відраховується", - пояснив Полозов.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали в Ізмаїлі російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" Військово-морських сил Збройних сил України в Керченській протоці. Готують клопотання до суду про його арешт.

Пізніше стало відомо, що всіх моряків із затриманого танкера відпустили, і вони вирушили додому, в Росію. Члени екіпажу танкера, що перебували на борту, не порушували норми Морського права і законів України, тому підстав для їхнього затримання немає, повідомили в СБУ.