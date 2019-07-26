Українським фахівцям із третьої спроби вдалося обстежити міст у Станиці Луганській

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Нарешті нашим фахівцям вдалося обстежити міст. Третя спроба", - йдеться в повідомленні Станично-Луганської райдержадміністрації.

Голова РДА Юрій Золкін розповів, що фахівці обстежували міст приблизно дві години. Вони змогли розпочати роботу після того, як отримали погодження режиму тиші від ОБСЄ.

"Переглянули все, що необхідно, зняли параметри. При цьому нас сьогодні також чекала група російського телебачення", - сказав чиновник. Він додав, що з обох боків моста чергували представники ОБСЄ.

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Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

До наступного засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, запланованого на 31 липня, українська сторона зобов'язалася підготувати план відновлення моста.

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