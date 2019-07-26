Сподіваюся, завдяки монобільшості в новій Раді не буде політичної корупції, - Холодницький

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Я сподіваюся, що наявність більшості в парламенті з однієї партії, яку народ обрав на демократичних виборах, буде сприяти тому, що знизитися майже до нуля політична корупція, що не буде договірняків за голосування за закони, не буде перекуповування депутатів за ті чи інші голосування або входження у фракції", - пояснив глава САП.

"Це те, що називається політичною корупцією", - додав антикорупційний прокурор. І висловив сподівання, що в новому парламенті політичну корупцію вдасться подолати.

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"Такі надії станом на зараз є", - констатував Холодницький.