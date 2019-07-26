Пацієнти з раком крові безкоштовно отримають новий ефективний німецький препарат, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Понад 4 тис. флаконів препарату аспарагіназа німецького виробництва невдовзі будуть доступні в регіонах.
Препарат використовують для лікування дорослих та дітей з діагнозом гострий лімфобластний лейкоз. Ліків достатньо, щоб забезпечити майже всю заявлену потребу.
У МОЗ зазначають, що закуплений препарат аспарагіназа в рази ефективніший, аніж ліки, які закуповувалися раніше. У майже 92% випадках лікування рекомбінантною аспарагіназою настає ремісія, а вживання препарату протягом 2 років знижує ймовірність виникнення рецидиву до 98%.
Завдяки державним закупівлям через міжнародні організації в Україні з’явилося 76 нових препаратів - вони зареєстровані й доступні для громадян. 90% препаратів за напрямком дорослої онкології сьогодні закуповують дешевше, ніж 2014 року.