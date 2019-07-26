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26.07.19 08:34

Пацієнти з раком крові безкоштовно отримають новий ефективний німецький препарат, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України закупило німецький препарат для лікування онкогематологічних захворювань за кошти державного бюджету.

Пацієнти з раком крові безкоштовно отримають новий ефективний німецький препарат, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Понад 4 тис. флаконів препарату аспарагіназа німецького виробництва невдовзі будуть доступні в регіонах.

Препарат використовують для лікування дорослих та дітей з діагнозом гострий лімфобластний лейкоз. Ліків достатньо, щоб забезпечити майже всю заявлену потребу.

У МОЗ зазначають, що закуплений препарат аспарагіназа в рази ефективніший, аніж ліки, які закуповувалися раніше. У майже 92% випадках лікування рекомбінантною аспарагіназою настає ремісія, а вживання препарату протягом 2 років знижує ймовірність виникнення рецидиву до 98%.

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Завдяки державним закупівлям через міжнародні організації в Україні з’явилося 76 нових препаратів - вони зареєстровані й доступні для громадян. 90% препаратів за напрямком дорослої онкології сьогодні закуповують дешевше, ніж 2014 року.

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