У НАТО немає єдності щодо вступу України найближчим часом, - Клімкін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Глава МЗС наголосив, що інтеграція до НАТО відрізняється від інтеграції до Європейського Союзу. Він нагадав, що у 2016 році Україна на саміті Альянсу у Варшаві взяла на себе зобов'язання відповідати стандартам НАТО до кінця 2020 року. "В НАТО у це ніхто не вірить, але, тим не менше, кажуть, що працюйте, - ми будемо вам допомагати", - заявив Клімкін.

При цьому він переконаний, що, навіть якщо Україна дійде до стандартів НАТО у безпековому і оборонному секторі і заявить про справжнє існування сталої демократії і верховенство права, низка європейських країн все одно обережно ставитися до України. На його переконання, певні країни все ще оглядатимуться на позицію Росії.

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"Тому на сьогодні ми маємо сказати чесно: в НАТО консенсусу, єдності щодо нашого членства в НАТО завтра чи післязавтра немає", - наголосив Клімкін.



"У мене є певні ідеї. Це знову-таки, не буде завтра чи післязавтра... але НАТО може прийти, я дуже обережно скажу... раніше, ніж 15 років або 10. І на це у нас є шанс. Рецепт для цього шансу - не тільки досягти стандартів НАТО для війська і так далі, а почати змінюватися самим. От якщо це нам вдасться наступним роками - я щодо НАТО дуже великий оптиміст", - заявив міністр.

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