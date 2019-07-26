Зведення ОС за добу: ворог обстріляв позиції ЗСУ в районі Причепилівки, поранено одного українського воїна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник відкривав вогонь по українських захисниках із ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Причепилівки з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав поранення.

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Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в пресцентрі ОС.