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26.07.19 07:38

Зведення ОС за добу: ворог обстріляв позиції ЗСУ в районі Причепилівки, поранено одного українського воїна

25 липня Збройні сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.

Зведення ОС за добу: ворог обстріляв позиції ЗСУ в районі Причепилівки, поранено одного українського воїна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник відкривав вогонь по українських захисниках із ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Причепилівки з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав поранення.

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Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в пресцентрі ОС.

Зведення ОС за добу: ворог обстріляв позиції ЗСУ в районі Причепилівки, поранено одного українського воїна 01

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