Зведення ОС за добу: ворог обстріляв позиції ЗСУ в районі Причепилівки, поранено одного українського воїна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник відкривав вогонь по українських захисниках із ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Причепилівки з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав поранення.
Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - повідомили в пресцентрі ОС.