Члени екіпажу затриманого в четвер в Україні російського танкера Neyma прибули до Москви

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше в четвер пресцентр Служби безпеки України повідомив про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Neyma, який у листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.

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Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.

В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.