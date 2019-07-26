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26.07.19 08:06

Комбат 10 ОГШБр Олександр Андрієнко загинув у ДТП на Харківщині. У нього залишилися дружина і троє дітей

В автомобільній аварії під Харковом загинув командир батареї 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Олександр Андрієнко. Військовослужбовцю було 34 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню", про це повідомив прапорщик із 10 ОГШБр Гліб Бабіч.

За його словами, аварія сталася ввечері у вівторок, 23 липня.

У ДТП постраждали дружина, дочка і брат Андрієнка. Однак їхньому життю нічого не загрожує.

"Досі не можу повірити в те, що відбувається, хоча звик до смерті за п’ять років. Виживати в складному бою, і піти в небо з мирного життя - з цим важко змиритися. Це величезна, гірка втрата для 10-ї бригади, і особисто для нас, "драконів", - написав комвзводу на своїй сторінці у Facebook, маючи на увазі артбатарею.

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Трагедія трапилася, коли комбат перебував у відпустці.

Він поширив у соцмережі відео на пісню "Міг друг" гурту Kozak System, у якому знявся Олександр Андрієнко.

"Так сталося, що це відео я хотів викласти теж сьогодні. Але зовсім з іншого приводу. Але вийшло так. І нехай воно буде замість фото. Тут ти живий і посміхаєшся. Ви його впізнаєте по однострою. Усміхнися нам з неба", - написав Гліб Бабіч.

У загиблого воїна залишилася дружина і троє дітей. Наймолодшому синові ще немає року.

Прощання з військовим відбудеться в п'ятницю, 26 липня, у Харкові (вул. Кричевського, 41).

Для побратимів, друзів і тих добрих людей, хто захоче допомогти родині загиблого Олександра Андрієнка:
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Вікторія Афанасьєва (дружина Олександра)

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