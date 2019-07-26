Комбат 10 ОГШБр Олександр Андрієнко загинув у ДТП на Харківщині. У нього залишилися дружина і троє дітей

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню", про це повідомив прапорщик із 10 ОГШБр Гліб Бабіч.

За його словами, аварія сталася ввечері у вівторок, 23 липня.

У ДТП постраждали дружина, дочка і брат Андрієнка. Однак їхньому життю нічого не загрожує.

"Досі не можу повірити в те, що відбувається, хоча звик до смерті за п’ять років. Виживати в складному бою, і піти в небо з мирного життя - з цим важко змиритися. Це величезна, гірка втрата для 10-ї бригади, і особисто для нас, "драконів", - написав комвзводу на своїй сторінці у Facebook, маючи на увазі артбатарею.

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Трагедія трапилася, коли комбат перебував у відпустці.

Він поширив у соцмережі відео на пісню "Міг друг" гурту Kozak System, у якому знявся Олександр Андрієнко.

"Так сталося, що це відео я хотів викласти теж сьогодні. Але зовсім з іншого приводу. Але вийшло так. І нехай воно буде замість фото. Тут ти живий і посміхаєшся. Ви його впізнаєте по однострою. Усміхнися нам з неба", - написав Гліб Бабіч.

У загиблого воїна залишилася дружина і троє дітей. Наймолодшому синові ще немає року.

Прощання з військовим відбудеться в п'ятницю, 26 липня, у Харкові (вул. Кричевського, 41).

Для побратимів, друзів і тих добрих людей, хто захоче допомогти родині загиблого Олександра Андрієнка:

номер картки "Ощадбанку" - 5167 4901 3921 0539

Вікторія Афанасьєва (дружина Олександра)