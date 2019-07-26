Укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу неможливо, у нього інший інтерес, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він розповів на зустрічі в Veteran Hub.

"Я вважаю, що неможливо укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу. Це неможливо. Я кажу, що нам потрібна якась ситуативна домовленість про припинення вогню, про припинення цієї гарячої фази війни, безумовно, але укласти угоду неможливо, оскільки Путін хоче, щоб Україна, до якої ми з вами прагнемо, не існувала", - наголосив Клімкін.

Що стосується Мінських домовленостей, міністр зазначив, що виведення російських військ - це хороша річ. Але він знав, що домовленості не будуть діяти, оскільки в обох країн різні інтереси.

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"Їх не можна привести до компромісу. Наш інтерес - повернути Донбас, не тільки територію, а й людей. І поступово включити Донбас у наш простір, а путінський інтерес - це зробити Донбас контрольованою територією", - переконаний міністр.