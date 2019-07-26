США готові протистояти можливому втручанню РФ у вибори 2020 року, - Помпео

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Так", - відповів Помпео на запитання журналіста, чи є впевненість, що США готові, якщо Москва спробує втрутитися у вибори 2020 року.

"Я не знаю, чи досягнемо ми досконалості, але подивіться. (...) У нас (нинішньої адміністрації. - Ред.) були одні (проміжні. - Ред.) вибори в 2018 році. Росіяни теж мали намір втрутитися в цю справу. Ми діяли досить ефективно. У нас, звичайно, були безпечні і надійні вибори, і ми зменшили здатність росіян впливати на ці вибори", - додав глава держдепартаменту США.

Він зазначив, що уряд зосереджений на запобіганні втручанню не тільки Росії, але й Ірану, Північної Кореї, Китаю.

"Будь-кого, хто хоче зіпсувати американські вибори", - уточнив держсекретар.

За його словами, президент США Дональд Трамп хоче, щоб у США були "вільні і справедливі вибори".

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Раніше комітет з розвідки Сенату США опублікував доповідь, у якій заявив, що не виявив доказів зміни підсумків голосування на виборах 2016 року через "втручання Росії".

Водночас сенатори впевнені, що Москва намагалася вплинути на хід виборів 2016 року. "Починаючи мінімум з 2014 і мінімум до 2017 року, російська влада націлено діяла проти пов'язаної з виборами інфраструктури, причому як у масштабах усіх США, так і на регіональному рівні", - йдеться в документі.

Тим часом, спецпрокурор Роберт Мюллер, який проводив розслідування про імовірне втручання Росії у вибори 2016 року, під час слухань у Конгресі США заявив, що Москва спробує втрутитися у вибори в США в 2020 році.

"Вони роблять це, поки ми сидимо тут. І вони збираються зробити це на наших наступних виборах", - сказав спецпрокурор законодавцям.