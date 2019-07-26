Росія перетворила ОДКБ на один зі своїх політичних інструментів, - Єльченко

Про це Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив на засіданні Генасамблеї під час продовження рамкової резолюції про співпрацю ООН та ОДКБ, передає Цензор.НЕТ.

"Деякі регіональні організації останнім часом замість просування миру і безпеки політизують свою діяльність завдяки діям своїх членів. ОДКБ - саме одна з таких організацій", - заявив Єльченко.

Дипломат нагадав, що після початку російської агресії в Україні ОДКБ не тільки не зробила жодних дій у відповідь, але навіть не змогла дати адекватну оцінку діям однієї зі своїх держав-засновниць.

"Нині ОДКБ перетворилася на один з демонстративних шляхів Росії до регіональної гегемонії та засіб впливу на своїх сусідів. ОДКБ - це просто ще один інструмент політики Росії на пострадянському просторі", - зазначив Єльченко.

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Він також заявив, що Україна не може підтримати пункти резолюції Генасамблеї ООН про миротворчі можливості ОДКБ, а тим паче щодо її ролі в "наданні адекватної відповіді на широкий спектр викликів і загроз".

Як повідомляє Постійне представництво України при ООН, наша держава "дисоціювалася від консенсусного ухвалення резолюції", тобто публічно не підтримала її змісту. Рамкова резолюція ГА ООН A/73/L. 103 "Співпраця між ООН і регіональними та іншими організаціями: співробітництво між ООН та ОДКБ" за авторством Вірменії, Білорусі, Екваторіальної Гвінеї, Казахстану, Киргизстану, Російської Федерації та Таджикистану була ухвалена консенсусом без голосування. Це рамковий документ, який продовжується Генасамблеєю щорічно. Водночас Україні було важливо заявити власну позицію.

Організація Договору про колективну безпеку (також відома як "Ташкентській договір") була заснована в 1992 році. До неї входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. 2 грудня 2004 року ця організація отримала статус спостерігача в Генасамблеї ООН.