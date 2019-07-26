Харківських екоінспекторів не пускають на державні лісопідприємства

На нараді у Харківській обласній державній адміністрації 24 липня начальник Державної екологічної інспекції у Харківській області Євген Оберемок розповів керівництву регіону про основні порушення лісового законодавства, які виявлялися інспекцією в діяльності спеціалізованих лісогосподарських підприємств. Так, за словами Євгена Оберемка, ДП "Красноградське лісове господарство" та ДП "Балаклійське лісове господарство" не дозволили інспекторам виконати свою роботу й провести планові перевірки. Таким чином, за червень дві з трьох запланованих перевірок були зірвані, пишуть Українські новини.

"Збереження та відновлення лісів у Харківській області неможливе в ситуації, коли державних інспекторів не допускають на державні ж підприємства. Це питання має бути вирішене найближчим часом", - наголошує Євген Оберемок.

Головуючий на засіданні перший заступник голови облдержадміністрації Марк Беккер зазначив, що такі дії керівників державних підприємств лісових господарств розцінюються у ХОДА як зловживання. А питання відновлення лісів перебуває на особистому контролі голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної. Загалом, за даними ХОДА, лісистість регіону становить майже 12% (це 15 місце по Україні), хоча середній по Україні рівень - 16%.

Також у нараді взяли участь заступник начальника ГВ БКОЗ Управління Служби безпеки України в Харківській області Олександр Максютин та начальник Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України Роман Розумяк, які наголосили на відповідальності за порушення лісового законодавства. А заступник начальника ГУ Національної поліції в Харківській області Сергій Чиж розповів, що зараз за цими питаннями порушено 103 кримінальні провадження, 2 з яких уже спрямовано до суду.

Довідка

Згідно з Указом Президента України від 09.07.2019 № 511/2019 "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів" та набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів" (№ 2708-VІІІ від 25.04.2019) передбачено посилення обласними державними адміністраціями контролю за використанням та охороною лісів, у тому числі щодо вжиття відповідних до законодавства заходів протидії незаконним рубкам.