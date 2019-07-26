Україна залучить 250 млн євро кредиту в міжнародної компанії Cargill

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", відповідне доручення опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр".
Зазначається, що за дворічним кредитом відсоткова ставка становитиме 5,15%, а за 5-річним - 6,25% річних.
Залучення відбуватиметься в межах виконання плану із зовнішніх запозичень на 2019 рік, прописаного у державному бюджеті.
Позичальником у двох випадках буде компанія Cargill Financial Services International - фінансовий відділ американської продовольчої компанії, штаб-квартира якої розташовується в Міннесоті.