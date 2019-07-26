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26.07.19 10:56

Україна залучить 250 млн євро кредиту в міжнародної компанії Cargill

Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів залучити два кредити у компанії Cargill Financial Services International на 100 млн євро (на два роки під 5,15% річних) і на 150 млн євро (на п'ять років під 6,25% річних).

Україна залучить 250 млн євро кредиту в міжнародної компанії Cargill

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", відповідне доручення опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр".

Зазначається, що за дворічним кредитом відсоткова ставка становитиме 5,15%, а за 5-річним - 6,25% річних.

Залучення відбуватиметься в межах виконання плану із зовнішніх запозичень на 2019 рік, прописаного у державному бюджеті.

Позичальником у двох випадках буде компанія Cargill Financial Services International - фінансовий відділ американської продовольчої компанії, штаб-квартира якої розташовується в Міннесоті.

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