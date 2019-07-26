"Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати

Інформацію оприлюднено на сторінці партії "Слуга народу" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За час парламентських виборів ми зіткнулись не просто з низкою проблем, а з величезною купою різних інцидентів у різних округах. Ви маєте знати, що відбувається і які причини затримки результатів:

Місто Кривий Ріг, 37 округ. Заведено 2 кримінальні справи через фальсифікації, тому завтра суд має ухвалити рішення про визнання дій ОВК незаконним. Ми хочемо перерахунку голосів, адже різниця між кандидатами колосальна - аж 800 голосів;

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Житомирська область, 64 округ. Формально ЦВК встановила програш нашого кандидата з ефемерною різницею в 550 голосів. Через фальсифікації в окрузі ми подали в суд, щоб в ОВК ухвалили рішення про перерахунок голосів;

Закарпатська область, 69 округ. Зафіксовано багато порушень. На жаль, ОВК не хоче приймати згоду з постановою про перерахунок голосів на всіх 133 дільницях;

Луганська область, 106 округ. Ми подали в суд про неправомірність рішення ОВК щодо перерахунку голосів і виграли його. Після рішення суду частина членів комісії зникли і підтвердити перерахунок важко;

Львівська область, 119 округ. За всіма нашими скаргами ОВК планувало ухвалити рішення про перерахунок голосів, але його скасували. Ми наполягаємо на перерахунку, бо за нашими власними підрахунками виграємо 300 голосів;

Черкаська область, 198 округ. Триває суд з приводу перерахунку голосів", - заявили в партії.