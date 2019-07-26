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26.07.19 11:11

"Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати

У партії "Слуга народу" повідомили, на яких округах представники політсили вимагатимуть перерахунку голосів.

"Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати

Інформацію оприлюднено на сторінці партії "Слуга народу" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За час парламентських виборів ми зіткнулись не просто з низкою проблем, а з величезною купою різних інцидентів у різних округах. Ви маєте знати, що відбувається і які причини затримки результатів:

Місто Кривий Ріг, 37 округ. Заведено 2 кримінальні справи через фальсифікації, тому завтра суд має ухвалити рішення про визнання дій ОВК незаконним. Ми хочемо перерахунку голосів, адже різниця між кандидатами колосальна - аж 800 голосів;

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Слуга народу наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати 01

Житомирська область, 64 округ. Формально ЦВК встановила програш нашого кандидата з ефемерною різницею в 550 голосів. Через фальсифікації в окрузі ми подали в суд, щоб в ОВК ухвалили рішення про перерахунок голосів;

Слуга народу наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати 02

Закарпатська область, 69 округ. Зафіксовано багато порушень. На жаль, ОВК не хоче приймати згоду з постановою про перерахунок голосів на всіх 133 дільницях;

Слуга народу наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати 03

Луганська область, 106 округ. Ми подали в суд про неправомірність рішення ОВК щодо перерахунку голосів і виграли його. Після рішення суду частина членів комісії зникли і підтвердити перерахунок важко;

Слуга народу наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати 04

Львівська область, 119 округ. За всіма нашими скаргами ОВК планувало ухвалити рішення про перерахунок голосів, але його скасували. Ми наполягаємо на перерахунку, бо за нашими власними підрахунками виграємо 300 голосів;

Слуга народу наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати 05

Черкаська область, 198 округ. Триває суд з приводу перерахунку голосів", - заявили в партії.

Слуга народу наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати 06

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