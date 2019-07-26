"Навіки перший": Краматорський ФК "Авангард" назавжди закріпив перший номер за вбитим найманцями РФ воротарем Степаном Чубенком

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "UA-Футбол".

Так клуб увічнив пам'ять про хлопця, який у 2014 році був убитий проросійськими бойовиками за стрічку українського прапора на рюкзаку. На той момент Степану було 16 років.

Також, починаючи з липня 2019 року, в Краматорську під егідою УАФ проводитиметься щорічний шкільний турнір пам'яті Степана Чубенка.

На офіційному сайті "Авангарду" в розділі "клуб" з'явився розділ "Степан Чубенко. Навіки перший".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 27 липня в Краматорську відбудеться панахида по вбитому у 2014 році найманцями РФ українському школяреві Степану Чубенку

Нагадаємо, влітку 2014 бойовики Погодіна зсадили хлопця з поїзда за стрічку кольорів українського прапора і піддали тортурам. За наказом Погодіна, його підлеглі Михайло Сухомлинов і Юрій Москальов вивезли хлопчика в село під Донецьком, і там Погодін наказав убити юнака - стріляли в Степана сам Погодін і Сухомлинов. Після скоєних на Донбасі злочинів Погодін утік до Криму, де і був затриманий за запитом Інтерполу. 30 липня стало відомо, що окупанти в Криму звільнили терориста "ДНР" Погодіна, якого звинувачують у вбивстві школяра Чубенка на Донбасі.

10 листопада суд Торецька заочно засудив убивць українського школяра Чубенка до довічного ув'язнення.