Виділені гроші пустять на мило: Після розголосу в ЗМІ "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн за штуку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління компанії Євген Кравцов.

"Пити чай зі стаканів за 2 тисячі гривень точно не смачніше. Хоча там є коробка і ложка з логотипом. Може, через це на них хотіли витратити більше мільйона. Нахабність у деяких захмарна.



Закупівлю підстаканників зупинив. Вже дав розпорядження: на ці гроші зробимо додаткову закупівлю рідкого мила у пасажирські поїзди. Якщо рахувати навскидку, то за мільйон можна купити близько 30 тонн мила", - написав Кравцов.

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Як повідомляло видання "Zалізніця без корупції", "Укрзалізниця" провела чергові тендери на придбання сувенірної продукції, а точніше - на покупку подарункових наборів посуду на одну та дві персони за шалену ціну.

Тендер було проведено "Центром сервісного забезпечення", який входить до структури "Укрзалізниці", загальна вартість покупки перевищує один мільйон гривень. Загалом планувалося придбати 231 набір посуду, призначений для однієї людини, до якого входять:

Підсклянник із зображенням логотипу "Укрзалізниці";

Склянка кришталева на 200 мл. – 1шт.

Ложка чайна – 1 шт.

Подарункова упаковка синього кольору з логотипом "Укрзалізниця".

Також планувалося придбати 210 наборів на дві персони, до кожного з яких входить подвійний набір посуду.

За результатами проведених торгів, тендер виграв приватний підприємець Демиденко Олександр Миколайович. Вартість одного набору (склянка, підсклянник, ложка та упаковка) становить 2025,97 гривень без ПДВ. Набір на дві персони коштує 3047,61 гривні без ПДВ.

Як зазначає видання, рівно рік тому, в липні 2018 року, "Укрзалізниця" вже проводила подібний тендер і було закуплено 150 наборів для однієї людини і 90 наборів на дві персони. Вартість набору на одну персону була 1890 гривень, а на дві - 2869 гривень. Загальна сума тендера становила 500 тисяч гривень.

Кому призначалися такі дорогі подарунки від "Укрзалізниці", 441 набір склянок із залізничною символікою на 1,3 мільйона гривень, так і залишилося невідомим.