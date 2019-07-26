Капітан затриманого російського танкера Neyma Дроб’язко: "Усе було мирно, дозволяли зв'язуватися з рідними"

Капітан судна Ілля Дроб’язко після прибуття в Москву заявив "Интерфаксу", що не має наміру давати свідчення українському суду, оскільки не є свідком у "Керченській справі", передає Цензор.НЕТ.

"Ми нічого не порушували - ні українських, ні російських законів", - наголосив він.

"Перед заходом у порт всі формальності були дотримані - ми оформили разовий перехід. Цього ж дня ми пришвартувалися біля судноремонтного заводу в порту Ізмаїл, а на ранок прийшли люди, які представилися працівниками військової прокуратури Одеси і почали проводити слідчі заходи", - розповів капітан. Він наголосив, що екіпаж не планував конфліктувати з українськими силовиками, хоча і вважає, що вони не мали права підніматися на борт без представника російського консульства.

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Представники прокуратури, як повідомив капітан Neyma, роз'яснили права і обов'язки членів екіпажу з урахуванням українського законодавства. "Усе було мирно, дозволяли зв'язуватися з рідними", - додав Дроб'язко.

За його словами, команда танкера працює за контрактом "на перегін для постановки судна на ремонт" і не має жодного стосунку до подій листопада 2018 року.

Нині моряки вирушили додому рейсом до Краснодара.

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Раніше стало відомо про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Neyma, який в листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.

Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.

В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.