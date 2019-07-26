Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції України, про це йшлося сьогодні, 26 липня, під час відеоселекторної наради всіх структурних і територіальних органів МВС під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового та за участю Голови Національної поліції України Сергія Князєва.

За словами Ярового, зараз перед правоохоронцями стоїть завдання забезпечити громадську безпеку під час релігійних заходів з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Русі-України.

"Це стосується не тільки столиці, а всіх керівників територіальних підрозділів. Щоб ми забезпечили безумовну безпеку під час переїзду на автошляхах. Будемо залучати додаткові сили НГУ, НПУ. Наголошую на налагодженні чіткої організації, алгоритму спільних дій під час проведення цих потужних заходів. Наша принципова справа – це безпека", - зазначив він.

Так, за інформацією правоохоронців, участь у масових заходах тільки в столиці візьме понад 20 тисяч осіб.

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Голова Нацполіції України Сергій Князєв зазначив, що до заходів громадської безпеки будуть залучені всі підрозділи поліції. Зокрема, працюватимуть поліція діалогу, вибухотехніки, кінологи, спецпризначенці. Водночас глава Нацполіції підкреслив, що всі поліцейські надаватимуть всіляку допомогу громадянам, зокрема і вірянам, які є гостями столиці.

Князєв також додав, що допомога Національної гвардії в охороні громадської безпеки і порядку на вулицях міст і сіл України стала ефективною підтримкою сил Національної поліції України.

"Вихід особового складу Нацгвардії на вулиці наших міст і селищ - це велика підтримка для Національної поліції", - зазначив він.

Заступник Голови Нацполіції - керівник патрульної поліції Олександр Фацевич зазначив, що поліцейські приділятимуть особливу увагу безпеці дорожнього руху на автошляхах держави під час переміщення значної кількості віруючих. Він додав, що загалом до надання практичної допомоги під час заходів громадської безпеки готові й придані сили інших областей.