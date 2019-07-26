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26.07.19 12:29

Поліція розшукує організатора фіктивного пункту обміну валют, який заволодів понад 60 тис. євро. ФОТО

Оперативники Національної поліції в Києві розшукують шахрая, який облаштував фіктивний пункт обміну валют і незаконно заволодів грошима клієнта.

Про це повідомляє Нацполіція Києва, передає Цензор.НЕТ.

Поліція розшукує організатора фіктивного пункту обміну валют, який заволодів понад 60 тис. євро 01

За інформацією правоохоронців, шахрайство відбулося ще в червні цього року в Шевченківському районі на вулиці Древлянській. Так, завдяки фіктивному обміннику зловмисник заволодів грошима клієнта в розмірі 58 тис. євро та $10 тис.

Поліція розшукує організатора фіктивного пункту обміну валют, який заволодів понад 60 тис. євро 02

У поліції почали кримінальне провадження за статтею "Шахрайство". Зараз слідчі розшукують невідомого і намагаються встановити його особу. Правоохоронці закликають повідомити в поліцію, якщо комусь відома будь-яка інформація про підозрюваного або місце його перебування. Звернутися до органів правопорядку можна за номером 102 або (044) 486-03-06.

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