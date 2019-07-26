Випив - до роботи не допущений: "Укрзалізниця" перевірятиме співробітників алкотестерами

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "СЬОГОДНІ", про це розповів Роман Веприцький, керівник регіональної філії "Південно-Західна залізниця".

Це нововведення - частина масштабної стратегії безпеки підприємства. Першими новації почали тестувати на території філії "Південно-Західна залізниця". Тут алкотестери встановили на прохідних у головному офісі філії, щоб відсіювати підпилих співробітників до того, як вони розпочнуть виконання своїх обов'язків.

Додатково озброїли приладами представників інспекції, яка стежить за дотриманням трудової дисципліни серед залізничників. Тепер крім традиційного інструктажу перед початком зміни, працівників колій також перевірятимуть на наявність алкоголю в організмі. Тих, хто випив, відсторонюватимуть від роботи відразу ж.

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У Південно-Західній залізниці пояснили, посилення контролю за дотриманням трудової дисципліни на підприємстві - не просто примха. У такий спосіб планують максимально підвищити безпеку залізничних перевезень і скоротити статистику смертності як серед співробітників УЗ, так і серед населення. Адже зараз статистика така: більш ніж у половині всіх нещасних випадків на залізниці винне спиртне.

"Питання безпеки на залізниці - пріоритет №1 для нас. Ми перевозимо десятки тисяч пасажирів, сотні тисяч тонн вантажів щодня. Якість і безпека цих перевезень безпосередньо залежать від стану людей, які це виконують", - прокоментував впровадження перевірок алкотестером Роман Веприцький, директор регіональної філії "Південно-Західна залізниця".

Тим часом, статистика смертності серед співробітників залізниці через спиртне жахає не менше. За інформацією начальника служби охорони праці регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Алли Лазько, тільки за перше півріччя 2019-го на території регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця" сталося 4 нещасні випадки, 3 з яких - з летальним результатом.

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Контроль за дотриманням трудової дисципліни посилили ще й тому, що з 21 липня набула чинності законодавча норма, за якою відповідальність за всі нещасні випадки на залізниці за участю співробітників, зокрема в стані алкогольного сп'яніння, - тепер лягає на керівника. До того ж відповідальність - кримінальна. Йдеться про термін до 7 років позбавлення волі, залежно від складності надзвичайної події.

Згодом рейди з алкотестерами проводитимуть і на території інших філій залізниці.