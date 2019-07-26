Мінгареллі: Невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Коли я був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним

Про це заявив посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Те, що відбувається, - рейди СБУ по комерційних компаніях - уже шкодить інвестиційній привабливості України. Звісно, є потреба боротися з корупцією, в тому числі у сталеливарній галузі. Але невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Я не фахівець і не маю відповіді, але коли був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним. І я точно знаю, що це було забруднення не від ArcelorMittal, а мабуть, від заводу "Метінвесту"", - заявив він.

При цьому Мінгареллі уточнив, що дипломати були здивовані такими діями СБУ: "Взагалі дещо дивно бачити Службу безпеки України в таких справах, і ми всі були цим здивовані".

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Напередодні в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.