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26.07.19 13:23

ООН про затримання російського танкера в Ізмаїлі: Необхідно уникати будь-якої ескалації в Чорному морі

В Організації Об'єднаних Націй на тлі затримання Службою безпеки України російського танкера в Ізмаїлі закликають Україну та Росію утриматися від ескалації ситуації в Чорному морі та проявити стриманість.

ООН про затримання російського танкера в Ізмаїлі: Необхідно уникати будь-якої ескалації в Чорному морі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в четвер, 25 липня, заявив журналістам заступник офіційного представника генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Ми знову закликаємо утримуватися від поспішних дій і небезпечної риторики, а також повністю дотримуватися міжнародного права... Необхідно уникати будь-якої ескалації", - заявив Хак.

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Раніше стало відомо про затримання в порту Ізмаїл російського танкера Neyma, який в листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.

Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.

В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.

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