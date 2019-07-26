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26.07.19 13:17

Кличко: Богдан заявив, що я маю погоджувати дії з Вавришем або Ткаченком. ВIДЕО

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що в Офісі президента заявили, що він має коригувати свої дії щодо процесів у Києві з двома персоналіями - забудовником Андрієм Вавришем або директором "1+1 медіа" Олександром Ткаченком.

Про це Кличко заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Відео Громадське ТБ

"Пан Богдан заявив, що я маю коригувати свої дії щодо процесів у місті, з двома персоналіями на мій вибір. Були озвучені прізвища пана Вавриша та пана Ткаченка. Цей дзвінок був 2-3 тижні тому. Я запитав: "Скажіть, пане Богдане, які офіційні посади в них і яка має бути їхня роль у консультаціях", - сказав Кличко.

Мер розповів, що останнім часом він мав кілька зустрічей з Богданом, також він двічі зустрічався і з президентом Володимиром Зеленським.

Кличко вчергове наголосив, що поділ посад і запровадження в столиці двовладдя буде неконституційним.

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"Справа не в прізвищах і не в тому, що Кличко чіпляється за крісла, а в ключових принципах. Ідеться про наступ на самоврядування, про згортання реформ децентралізації", - сказав Кличко.

"Киян хочуть позбавити права обирати владу у своєму місті. Щоб загорнути це в товарну упаковку, пішли в хід різні способи - від маніпулювання законом до бруду проти влади, обрану киянами", - додав Кличко.

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