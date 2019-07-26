Загроза федералізації України за моделлю РФ найбільша за всю історію незалежності. За цим стоять серйозні сценарії, - Клімкін

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час публічної дискусії у Veteran Hub, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загроза (федералізації України. - Ред.), безумовно, є. Росія буде пробувати провокувати не один великий конфлікт, а багато різних регіональних конфліктів, і таким чином намагатися відколювати різні регіони. Я взагалі вважаю, що зараз загроза федералізації нашої країни за російською моделлю найбільша за всі роки незалежності України. І це не якась абстрактна загроза, за цим стоять серйозні сценарії", - сказав Клімкін.

Він спрогнозував, що найближчі роки будуть "дуже серйозними", оскільки Путін намагатиметься "висмикувати Донбас, висмикувати український Південь". У цьому контексті Клімкін зауважив, що, на його думку, український Південь більш ризикований з точки зору російської пропаганди, "ніж, умовно, Харків".

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"Наш основний виклик на найближчі роки - це одночасно "передовбати" те, що ми маємо тут, всередині України, і, врешті-решт, сказати собі: Якщо ми європейці й хочемо в ЄС, а ми ж хочемо в ЄС, то давайте спочатку самі станемо Європою", а по-друге, не дати Путіну "роздовбати" Україну", - резюмував міністр.