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26.07.19 13:55

Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявив, що відмовився від ініціювання дострокових виборів мера Києва і буде відстоювати право киян обирати місцеву владу в публічно-правовому полі.

Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини", про це він сказав на брифінгу.

На його думку, дії представників нової влади щодо звільнення голови КМДА є неконституційними.

Водночас Кличко вважає, що зараз місцева влада має зосередитися на підготовці до опалювального сезону, а не на підготовці до можливих дострокових місцевих виборів.

Він зазначив, що в разі звільнення його з посади голови КМДА він буде відстоювати свої права в судовому порядку.

"Я буду відстоювати право киян обирати місцеву владу в публічно-правовому полі... Згідно з Конституцією, наступні місцеві вибори мають відбутися 20 жовтня 2020 року", - наголосив він.

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