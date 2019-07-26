В України зараз - жахливий імідж, - Мінгареллі

Про це заявив посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми зустрічалися із президентом Зеленським разом із послами G7, і він знову наголосив, що має два пріоритети в роботі на посаді: це досягнення миру на Донбасі та боротьба з корупцією. Але я свідомо не вжив цей термін. Я не хочу постійно говорити "корупція, корупція, корупція", створюючи зв’язок між цим словом і Україною. Віддаю перевагу терміну "верховенство права". І це справді важливо – не робити наголос на слові "корупція" там, де у цьому немає потреби. Річ у тім, що Україна нині має жахливий імідж. Вам і самим треба припинити асоціювати вашу державу виключно з негативними речами, на кшталт "корупції, корупції і корупції навколо". Адже Україна насправді значно привабливіша, ніж той імідж, який навколо неї зараз сформувався", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінгареллі: Невже ситуація в ArcelorMittal - найгірша в Україні? Коли я був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним

Він називав перелік реформ, на яких має сконцентруватися українська влада.

"Ми завжди говоримо, що дуже важливо докласти більше зусиль для забезпечення верховенства права. Ми також говоримо, що треба зробити необхідні кроки для поновлення приватизації великих державних підприємств. Ми також віримо, що Україна може зробити більше для якісного управління державними компаніями. Дуже необхідно провести земельну реформу, тому що в цій галузі Україна має фантастичний потенціал, і якщо реформа буде проведена належним чином, то це може призвести до створення сотень тисяч робочих місць. Важливо також продовжити децентралізацію. Ми знаємо, що у низці об’єднаних громад вибори лише мають відбутися. Децентралізація вже є успішною для України, і цей успіх треба закріпити. Має продовжитися реформа системи державного управління, де теж є перші позитивні результати", - заявив Мінгареллі.

"Що стосується сектору енергетики, то ми вже два роки поспіль говоримо, що саме треба зробити для реформування ринку газу на користь українських громадян – і ми розраховуємо, що тепер ці зміни будуть ухвалені. Звісно ж, ми виступаємо за повне впровадження закону про ринок електроенергії. І також колись вам треба буде створити незалежного та компетентного регулятора ринку атомної енергії. Ну і, нарешті, вам необхідно провести реформу правоохоронних органів. Як ви знаєте, закон про нацбезпеку був ухвалений, але так і не був імплементований. А вам потрібно реформувати і СБУ, і Генпрокуратуру, і продовжити реформу Нацполіції", - резюмував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проблеми САП пов'язані особисто з Холодницьким, - посол Мінгареллі