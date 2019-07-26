"Нова влада має намір захищати інтереси країни не тільки твердо, але й гуманно", - посольство США про рішення України щодо російського танкера

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба посольства у Twitter.

У посольстві зазначили, що те, як повелася Україна, свідчить, що нова влада має намір захищати інтереси країни відповідно до міжнародних норм.

"Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 25 липня в порту Ізмаїл затримали російський танкер Neyma, який в листопаді 2018 року блокував українські малі кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" в Керченській протоці. Назву танкера після інциденту в Керченській протоці було змінено російськими власниками на Nika spirit.

Пізніше стало відомо, що екіпаж російського танкера відпущений, моряки вилетять до Росії з Молдови. Судно поки залишається в Ізмаїлі.

В СБУ не зафіксували порушень Морського права і законів України з боку екіпажу затриманого в четвер російського танкера, тому підстав для затримання моряків не було.