Зеленський обговорив з Волкером і Сондлендом поточну ситуацію в районі проведення ООС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Глава держави подякував американській стороні за послідовну підтримку України та зусилля США, спрямовані на досягнення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зеленський обговорив із представниками адміністрації США поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил, зокрема процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської.

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Під час зустрічі було відзначено необхідність здійснення окупаційною владою раніше узгоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно завершити процес розведення сил і покращити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування.

Сторони висловили сподівання, що запроваджений 21 липня режим припинення вогню буде всеохоплюючим та сталим, і будь-які збройні провокації з боку окупованих територій будуть остаточно припинені.